Genova – Infiltrazioni fresche determinano la nascita di qualche temporale pomeridiano specie nei settori interni nella giornata di giovedì. Tempo stabile venerdì e sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 7 luglio

Al mattino nubi più concentrate sul Golfo dove non si esclude qualche temporale in mare aperto. Qualche piovasco non escluso anche in Val Bormida, per il resto cielo poco nuvoloso.

Nel pomeriggio formazione di temporali sull’Appennino orientale e in parte anche sulle Alpi Liguri, con basso rischio di sconfinamento verso le aree costiere, dove avremo ampie schiarite. In serata generale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni annessi su tutta la regione.

Venti inizialmente moderati da nord, ma in rotazione a sud-ovest sul Golfo da metà giornata

Mare generalmente mosso.

Temperature: In ulteriore calo nelle aree interne, stazionarie in costa

Costa: min 21/25°C, max 27/31°C

Interno: min 11/18°C, max 22/29°C

Venerdì 8 luglio

Condizioni di tempo soleggiato e stabile per tutto il giorno. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.

Venti moderati da nord, in attenuazione durante il giorno

Mare poco mosso.

Temperature in lieve calo.

Sabato 9 luglio

Condizioni di tempo soleggiato e stabile. Qualche temporale nel pomeriggio sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata.

Temperature in aumento.