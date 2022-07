Due giorni da bollino rosso per l’emergenza caldo in Liguria. A segnalare l’allerta l’Arpal a seguito delle previsioni che annunciano un ulteriore innalzamento delle temperature, con possibili gravi conseguenze per la salute.

A rischio soprattutto anziani e bambini piccoli e gli esperti consigliano di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata e di bere molto, bevande non zuccherate o alcoliche.

La protezione Civile del Comune di Genova comunica che, a seguito dell’avviso emesso dal Ministero della Salute per ondate di calore, nella città di Genova si è riunito a Palazzo Tursi il COC, comitato operativo comunale, predisponendo le azioni previste dal Piano di emergenza per ondate di calore.

Per oggi mercoledì 20 e giovedì 21 luglio è previsto il livello 3 (ondata di calore, condizioni elevate di rischio persistenti, temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute in particolare su anziani, bambini, persone con malattie croniche).

Le temperature previste sono:

mercoledì20 luglio, tra 28 e 35 gradi (temperatura percepita 36 gradi);

dopodomani giovedì 21 luglio, temperature comprese tra 29 e 34 gradi (percepita 36 gradi).

Si raccomanda pertanto di osservare regole utili a prevenire i rischi. Si deve evitare, per quanto possibile, di uscire e comunque di prolungare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 18. Tale comportamento è particolarmente necessario per gli anziani, i bambini e le persone con patologie. Si consiglia di bere acqua con regolarità, escludere gli alcolici e le bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi.

Vengono attivati:

I servizi sociali monitoreranno gli anziani presi in carico dagli ATS. Sono attivi servizi di assistenza domiciliare, affido anziani e Custodi Sociali. Previsto il potenziamento, se necessario del progetto Meglio a Casa per le dimissioni ospedaliere.

Sarà predisposto dalla Protezione Civile un servizio di distribuzione di acqua nelle zone di imbarco e nelle aree di San Benigno e Guido Rossa, zone già rafforzate dal servizio di Polizia Municipale

In caso di necessità potranno essere disponibili i gruppi di Volontari Civici.

Ulteriori informazioni su cosa fare in caso di rischio ondate di calore:

https://smart.comune.genova.it/content/cosa-fare-caso-di-rischio-ondate-di-calore