Il forte campo di alta pressione presente sul Mediterraneo non riesce a bloccare l’arrivo di correnti umide nei bassi strati che, insieme a locali infiltrazioni di correnti più fresche in quota determinano qualche nota instabile.

Anche nei prossimi giorni, però, persisterà il caldo afoso.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 24 luglio 2022

Al mattino molte nubi lungo la fascia costiera, specie centro-orientale; possibile formazione di rovesci sul Genovesato ed in mare aperto, in locale risalita verso il settore centrale

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, formazione di rovesci temporaleschi su Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale. Tempo asciutto con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi lungo la costa, fatta eccezione per qualche sconfinamento nuvoloso più consistente.

In serata nuovo graduale aumento della nuvolosità bassa, ad iniziare dal Savonese orientale e dal Genovesato occidentale.

Venti: fino alle prime ore del mattino deboli settentrionali sul centro-ponente, deboli da sud-est a levante. A seguire ventilazione debole, o al più moderata, dai quadranti meridionali ovunque.

Mari: prevalentemente poco mosso, localmente mosso a levante in mattinata.

Temperature: minime in lieve aumento sulla costa, massime in lieve calo sui rilievi

Costa: min 21/27°C, max 28/33°

Interno: min 12/22°C, max 26/34°C (fondovalle/collina )

Lunedì 25 luglio 2022

Nella notte, e nelle prime ore del mattino, molte nubi lungo la costa del settore centrale, maggiori spazi sereni altrove.

A seguire mattinata con cieli poco nuvolosi praticamente ovunque

Nel pomeriggio un po’ di instabilità sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale, tempo asciutto con alternanza tra sole e locali addensamenti sul resto della regione

In serata generale aumento della copertura nuvolosa.

Venti: deboli o moderati meridionali.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo lungo la costa.

Tendenza per martedì 26 luglio 2022

Infiltrazioni, più decise, di aria fresca in quota determinano un po’ di instabilità con rovesci e temporali sparsi, più probabili sul centro-levante.

Temperature pressoché stazionarie.