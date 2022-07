Correnti umide meridionali continuano a passare nei bassi strati approfittando del cedimento in atto del campo di alta pressione sul Mediterraneo e porteranno ancora instabilità e nuvolosità.

Da martedì l’indebolimento dell’alta pressione favorirà l’ingresso di aria più fresca in quota, per questo motivo è attesa maggiore instabilità, con possibilità di piovaschi e precipitazioni più diffuse.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 25 luglio 2022

Nelle prime ore della mattinata della nuvolosità bassa presente in mare aperto potrà spingersi verso la costa, a seguire maggiori spazi soleggiati sull’intera regione.

Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci, anche a carattere temporalesco, su Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale. Tempo asciutto con alternanza tra sole e locali addensamenti lungo la costa.

In serata dei temporali, presenti in Pianura Padana, potranno lambire la nostra regione, per questo motivo non sono esclusi dei rovesci sui versanti padani centro-occidentali.

Venti: fino a metà mattinata deboli settentrionali sul centro-ponente, da sud-est a levante. A seguire deboli o moderati dai quadranti meridionali ovunque.

In serata ventilazione debole, o al più moderata, settentrionale tra Genova e Capo Mele, debole variabile altrove.

Mari: poco mosso fino al tardo pomeriggio, poi moto ondoso in lieve aumento.

Temperature: pressoché stazionarie

Costa: min 22/27°C, max 28/33°C

Interno: min 14/22°C, max 26/34°C (fondovalle/collina )

Martedì 26 luglio 2022

Al primo mattino rovesci, anche a carattere temporalesco, potranno interessare il Genovesato ed il medio levante; tempo prevalentemente asciutto altrove.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, rovesci e temporali interesseranno le Alpi Liguri e l’Appennino centro-orientale; nuvolosità diffusa, ma senza fenomeni, lungo la costa.

Venti: deboli o moderati da sud/sud-est, possibili rinforzi pomeridiani sui versanti padani.

Mari: generalmente poco mosso sotto-costa, fino a mosso al largo.

Temperature: minime in leggero aumento, massime in lieve calo.

Tendenza per mercoledì 27 luglio 2022Ggiornata variabile ed a tratti instabile; nuvolosità diffusa associata a rovesci e temporali, più probabili nelle zone interne.

Venti moderati dai quadranti settentrionali.

Mare mosso in mattinata, in successivo calo a poco mosso.

Temperature stazionarie.