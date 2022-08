Condizioni di tempo stabile e soleggiato per i prossimi giorni in Liguria e ancora molto caldo, specie sulla costa.

Possibile qualche temporale pomeridiano, tra venerdì e sabato nelle zone interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 4 agosto 2022

Al mattino qualche nube tra Alpi Liguri e Bormida occidentale, sereno altrove. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nelle aree interne; non si esclude qualche piovasco sulle Alpi Liguri, in attenuazione dopo il tramonto.

Venti: Deboli di direzione variabile o in regime di brezza.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Stazionarie lungo le coste, in lieve aumento le massime nelle aree interne

Costa: min 22/25°C, max 29/33°C

Interno: min 10/19°C, max 29/36°C (fondovalle/collina

Venerdì 5 agosto 2022

Cielo sereno ovunque al mattino. Nel pomeriggio qualche temporale su Alpi Liguri e sulle testate di Val Trebbia e Aveto, in attenuazione al calare del sole.

Venti: Deboli di direzione variabile.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Stazionarie.

Tendenza per sabato 6 agosto 2022

Possibili temporali pomeridiani tra Alpi Liguri e Bormida occidentale, nonchè tra Val Trebbia e Aveto

Cielo sereno sul resto della regione. Sempre caldo intenso.