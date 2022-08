Alta pressione stabile sul Mediterraneo e il tempo si mantiene stabile anche sul nord Italia e sulla Liguria ad esclusione di qualche nota di instabilità pomeridiana sui rilievi delle zone interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 5 agosto 2022

Al mattino cieli sereni sull’intera regione, anche se non si esclude qualche locale addensamento sulla costa del settore centrale e sull’estremo ponente.

Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci e temporali sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale, tempo asciutto e prevalentemente soleggiato altrove.

In serata stabile con cieli sereni o velati ovunque.

Venti tra la notte e le prime ore mattutine deboli di direzione variabile, a seguire deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso, fino a mosso sul bacino occidentale in serata.

Temperature: minime in leggero calo, massime stazionarie od in lieve flessione.

Costa: min 21/26°C, max 27/32°C

Interno: min 10/21°C, max 29/36°C (fondovalle/collina )

Sabato 6 agosto 2022

Al mattino nuvolosità sparsa alternata ad ampi spazi soleggiati, specie a ponente.

Nel corso del pomeriggio instabilità pomeridiana sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale, asciutto con cieli poco nuvolosi lungo la costa.

Venti: deboli, o al più moderati, dai quadranti meridionali.

Mari: prevalentemente poco mosso.

Temperature: in lieve aumento.

Tendenza per domenica 7 agosto 2022

Giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa ed a tratti compatta, nel corso del pomeriggio instabilità sparsa nelle zone interne.

Ventilazione moderata, con rinforzi fino a tesa/forte, dai quadranti settentrionali.

Mare stirato sotto-costa, mosso al largo

Temperature in calo in quota, stazionarie od in ulteriore aumento altrove.