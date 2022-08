Correnti di aria fresca riusciranno ad infiltrarsi nel campo di alta pressione che resta stabile sul Mediterraneo e ne metteranno in discussione la solidità. In aumento le nuvole e nelle aree interne si potranno verificare temporali durante le ore pomeridiane.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 6 agosto 2022

Al mattino cielo sereno ovunque fatta eccezione per qualche nube bassa sul mare.

Dalla tarda mattinata aumento della nuvolosità nelle aree interne.

Tra il pomeriggio e la prima parte della sera possibili temporali tra Val Trebbia e Aveto, in contemporanea con le Alpi Liguri.

Fenomeni assenti nel restante entroterra. In serata torna stabile quasi ovunque.

Venti: Deboli in prevalenza meridionali.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Costa: min 21/25°C, max 27/32°C

Interno: min 10/22°C, max 28/36°C (fondovalle/collina )

Domenica 7 agosto 2022

Nuvolosità variabile su tutta la regione. Rischio di temporali pomeridiani sull’Appennino orientale e le Alpi Liguri. Non si esclude qualche sconfinamento lungo le coste sottostanti; sul resto della regione assenza di fenomeni,

Venti: Da deboli a moderati settentrionali con rinforzi in serata sul settore centro-occidentale della costa.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo

Temperature: In contenuto calo specie nelle aree interne.

Tendenza per lunedì 8 agosto 2022

Ancora rischio di temporali nel pomeriggio sull’Appennino orientale e le Alpi Liguri con limitati sconfinamenti verso le coste sottostanti.

Tempo soleggiato altrove

Vento da nord in attenuazione,

Temperature stazionarie