La settimana inizia con tempo variabile e a tratti instabile, sulla Liguria, per la presenza di correnti fresche di origine settentrionale. Da martedì tornerà a rafforzarsi il campo di alta pressione sule regioni settentrionali e il tempo tornerà più stabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 8 agosto 2022

Sino alle primissime ore del mattino rovesci temporaleschi potranno interessare il levante regionale, non si esclude lo sviluppo di qualche fenomeno anche sul settore centrale. Tempo asciutto con solo qualche addensamento in transito altrove. A seguire rapido miglioramento, mattinata che trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione.

Nel pomeriggio formazione di rovesci, anche a carattere temporalesco, sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale, non si escludono locali sconfinamenti verso le coste di Tigullio e medio-levante. Asciutto e cieli prevalentemente poco nuvolosi sul resto della regione.

In serata condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Venti tra la notte ed il mattino moderati da nord, rinforzi fino a forti tra Genova e Capo Mele. Nel corso del pomeriggio deboli o moderati da sud-ovest sul settore costiero occidentale, dai quadranti settentrionali altrove.

Mare fino al primo pomeriggio stirato sotto-costa, tra mosso e molto mosso al largo. A seguire poco mosso sotto-costa, localmente mosso al largo.

Temperature stazionarie od in lieve calo le minime, in calo le massime.

Costa: min 21/25°C, max 27/32°C

Interno: min 10/20°C, max 24/33°C (fondovalle/collina )

Martedì 9 agosto 2022

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intera regione.

Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci e temporali sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale, tempo asciutto con solo qualche nube in transito altrove

Venti tra la notte ed il mattino moderati o tesi da nord, a seguire deboli o moderati dai quadranti meridionali lungo la fascia costiera.

Mare da stirato a poco mosso sotto-costa, mosso al largo

Temperature in aumento.

Tendenza per mercoledì 10 agosto 2022

Al mattino cieli poco nuvolosi ovunque. Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci e temporali sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale, non si escludono sconfinamenti verso le coste (specie sull’Imperiese).

Ventilazione debole o moderata settentrionale.

Mare poco mosso

Temperature stazionarie od in leggero calo nei valori massimi.