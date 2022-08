Un campo di alta pressione sull’Europa centro-occidentale torna a proteggere il Nord Italia e la Liguria dalle perturbazioni e garantisce tempo stabile ma anche caldo torrido.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 9 agosto 2022

cielo in prevalenza sereno al mattino; in giornata cumuli pomeridiani nell’interno e qualche stratificazione che potrà estendersi alla costa in un contesto sempre soleggiato ed abbastanza asciutto.

Venti residui refoli da nord in nottata tra Capo Mele e Voltri, in giornata regime di brezza, vivaci da ponente su estremo levante costiero.

Mare inizialmente mosso al largo sul settore centrale, in rapida diminuzione nel corso della mattinata; altrove poco mosso, tendente a calmo o quasi calmo sotto-costa.

Temperature in calo le minime a fondovalle, in diminuzione la massime sotto-costa.

Costa: min 22/26°C, max 28/31°C

Interno: min 10/19°C, max 28/33°C (fondovalle/collina)

Mercoledì 10 agosto 2022

Condizioni di tempo soleggiato, tempo asciutto.

Venti settentrionali al mattino, rinforzi come da avviso; brezze a levante in giornata.

Mare da stirato a poco mosso sotto-costa, mosso al largo

Temperature in aumento a fondovalle e lungo la costa, picchi prossimi ai 35°C

Tendenza per giovedì 11 agosto 2022

Ancora condizioni invariate

Sensazione di caldo in aumento nelle zone interne.