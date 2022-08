Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale mantiene la sua protezione da correnti fresche e perturbazioni sull’Italia settentrionale e dunque anche sulla Liguria. Le condizioni di tempo stabile, caldo e umido restano dunque confermate anche per i prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 10 agosto 2022

Cielo sereno o al più velato al mattino. A partire dalle ore centrali attività cumuliforme in aumento sull’Appennino con possibili brevi acquazzoni su Alpi Liguri e tra la Val Trebbia e la Val Fontanabuona, con possibili sgocciolii anche sulla costa tra Nervi e Bogliasco. Sul resto della regione velature in transito in un contesto caldo.

Venti: moderati da nord al mattino, più deboli dai quadranti meridionali nel pomeriggio.

Mari: inizialmente mosso al largo sul settore centrale, in rapida diminuzione nel corso della mattinata; altrove poco mosso.

Temperature: stazionarie

Costa: min 23/27°C, max 31/35°C

Interno: min 12/19°C, max 28/34°C (fondovalle/collina )

Giovedì 11 agosto 2022

Ancora condizioni di tempo stabile, soleggiato.

Venti: settentrionali al mattino, da sud al pomeriggio

Mari: poco mosso

Temperature: stazionarie

Tendenza per venerdì 12 agosto 2022

Nuvolosità in aumento sul settore centro-occidentale.

Temperature in calo ma umidità relativa in aumento.