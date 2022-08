Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo centro-orientale va indebolendosi e dopo una domenica all’insegna del tempo generalmente bello ma con aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane è atteso il passaggio di una prima perturbazione che porterà temporali e precipitazioni in Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 14 agosto 2022

Al mattino transito di stratificazioni medio-alte da ovest verso est, comunque non mancheranno spazi soleggiati soprattutto sul centro-levante.

Tra le ore centrali della giornata ed il primo pomeriggio, durante il passaggio delle stratificazioni più compatte, non si esclude anche qualche locale sgocciolio o piovasco sparso.

Per il resto del pomeriggio e per la prima parte della sera nubi sparse alternate a schiarite su gran parte della regione, mentre qualche addensamento più compatto potrà interessare l’estremo ponente interno

Tra la tarda serata e la successiva notte qualche rovescio o temporale, in risalita dal mare, potrà iniziare ad interessare alcuni tratti costieri del centro-levante.

Venti: tra la notte e la mattinata deboli da nord-est sull’Imperiese, a seguire deboli o moderati dai quadranti meridionali ovunque.

Mari: poco mosso, localmente mosso al largo.

Temperature: stazionarie od in lieve calo.

Costa: min 18/24°C, max 26/30°C

Interno: min 7/19°C, max 24/31°C (fondovalle/collina)

Lunedì 15 agosto 2022

Giornata instabile; fin dalle ore notturne sono attesi rovesci e temporali sparsi, più probabili e persistenti sul settore centro-orientale.

Da metà pomeriggio/sera graduale miglioramento.

Venti: nella prima parte di giornata moderati da sud-est sul centro-levante, deboli o moderati settentrionali altrove. Poi deboli o moderati dai quadranti meridionali ovunque.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: stazionarie od in leggero calo.

Tendenza per martedì 16 agosto 2022

Tra la notte ed il mattino molte nubi e qualche locale fenomeno, specie sul centro-levante. Nel pomeriggio tempo asciutto con ampie schiarite, soprattutto lato costa.

Temperature stazionarie.