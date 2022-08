E’ scattato alla mezzanotte e proseguirà, salvo modifiche o prolungamenti, sino alle 14 lo stato di Allerta Galla per maltempo in Liguria. Previsti infatti temporali anche di forte intensità con il passaggio di una perturbazione che dovrebbe interessare l’intera regione.

Residua instabilità è attesa fino alla mattinata di martedì 16 agosto.

Queste le previsioni di Arpal per le prossime ore:

LUNEDI’ 15 AGOSTO dalle prime ore della notte condizioni di instabilità diffusa con possibili temporali sparsi. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le aree. Rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali fino a forte con possibili raffiche fino 60 km/h.

MARTEDI’ 16 AGOSTO fino al mattino residua instabilità con bassa probabilità di temporali forti, possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione.