Un cedimento nel campo di alta pressione sul Mediterraneo richiama correnti più umide ed instabili sul Nord Italia e sulla Liguria portando instabilità e possibili precipitazioni anche intense per la giornata di oggi e nei prossimi giorni.

Queste le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 15 agosto 2022

Rovesci a sfondo temporalesco interessano la zona del Savonese e si sposteranno verso la Liguria centrale nel corso della giornata.

Si tratterà di rovesci sparsi a “macchia di leopardo” e quindi di difficile localizzazione. In mattinata possibile concentrazione dei fenomeni sulla Val Varenna e alle spalle del voltrese.

Da metà giornata si apriranno delle schiarite lungo le coste, mentre i fenomeni tenderanno a concentrarsi nelle zone interne con sviluppo di temporali sulle Alpi Liguri.

In serata nuova possibilità per dei rovesci a sfondo temporalesco anche lungo le coste del savonese e del genovese di ponente.

Venti tra la notte e la mattinata deboli da nord-est sull’Imperiese, da sud-est sul levante. Dal pomeriggio moderati dai quadranti meridionali un po’ ovunque. Possibili colpi di vento nelle situazioni temporalesche.

Mare poco mosso, localmente mosso al largo.

Temperature: stazionarie od in lieve calo.

Costa: min 18/24°C, max 26/29°C

Interno: min 9/19°C, max 24/30°C (fondovalle/collina)

Martedì 16 agosto 2022

Giornata molto instabile con possibili rovesci a sfondo temporalesco in mattinata tra savonese e genovese di ponente. Nel pomeriggio schiarite lungo le coste, mentre l’instabilità si trasferirà nelle zone interne.

Venti: nella prima parte di giornata moderati da sud-est sul centro-levante, deboli o moderati settentrionali altrove. Poi deboli o moderati dai quadranti meridionali ovunque.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Tendenza per mercoledì 17 agosto 2022

Ancora una giornata caratterizzata da condizioni di tempo variabile.

Dalla serata possibili temporali in arrivo da ponente.

Temperature in lieve calo nelle minime.