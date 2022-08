Proseguirà sino alle 14 di oggi – salvo modifiche o prolungamenti – lo stato di allerta Gialla per maltempo in Liguria con possibili temporali anche di forte intensità. A prolungare l’emergenza la Protezione Civile regionale su previsioni di Arpal.

Nel contesto di spiccata instabilità atmosferica, saranno possibili rovesci e temporali sparsi forti o organizzati specie nella zona del centro e del levante

Queste le previsioni di Arpal

MARTEDI’ 16 AGOSTO ancora instabile fino al pomeriggio con alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE, bassa probabilità di temporali forti altrove. Fenomeni in lenta e graduale attenuazione dal pomeriggio. Da sera nuovo rinforzo della ventilazione meridionale fino a localmente forte sui settori centrali

MERCOLEDI’ 17 AGOSTO nuovo contesto instabile per l’ingresso di una nuova perturbazione atlantica, possibili rovesci o temporali di intensità moderata su tutte le zone. Seguire aggiornamenti.