La perturbazione che ha portato gli intensi temporali che si sono abbattuti in particolar modo sul Tigullio e sullo spezzino, tenderà ad allontanarsi nei prossimi giorni. Ritorneranno, così, condizioni gradualmente più stabili.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 19 agosto 2022

Tra nottata e mattinata possibilità per dei temporali, sparsi un po’ “a macchia di leopardo, ma più probabili lungo le coste e sul levante. Nel corso della mattinata tenderanno ad aprirsi gradualmente delle schiarite un po’ ovunque. Pomeriggio generalmente soleggiato con gli ultimi strascichi nuvolosi presenti sul levante e qualche cumulo in formazione sulle Alpi liguri. La serata sarà, infine, caratterizzata dal cielo generalmente poco nuvoloso.

Venti: al mattino moderati o tesi dai quadranti settentrionali. Da metà giornata tenderanno ad indebolirsi ed a ruotare a brezza di mare.

Mari: mossi, stirati dal vento sotto costa. Localmente molto mossi al largo.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie

Costa: min 18/22°C, max 25/28°C

Interno: min 10/19°C, max 21/26°C (fondovalle/collina)

Sabato 20 agosto 2022

Torna il bel tempo praticamente ovunque. Formazione di locali addensamenti pomeridiani nelle zone interne con la possibilità di un veloce acquazzone sulle Alpi Liguri.

Venti: moderati da nord al mattino, in attenuazione nell’arco della giornata.

Mari: in calo da mossi a poco mossi.

Temperature: in lieve calo le minime delle zone interne, stazionarie altrove.

Tendenza per domenica 21 agosto 2022

Torna ad aumentare un po’ l’instabilità pomeridiana nelle zone interne.

Temperature in aumento.