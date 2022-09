Una massa d’aria instabile proveniente dall’Atlantico determina un aumento dell’attività temporalesca sulla Liguria con fenomeni sparsi, irregolari, ma localmente anche intensi tra sabato e domenica. Miglioramento lunedì

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 3 settembre 2022

In mattinata rapido aumento dell’instabilità sul settore centro-orientale della regione dove saranno probabili rovesci o temporali anche intensi. Sul resto della regione nubi sparse e basso rischio di fenomeni. Attorno al mezzogiorno e nel primo pomeriggio miglioramento lungo le coste e concentrazione dei temporali o rovesci nelle aree interne. Tra il pomeriggio e la serata temporali probabili su Imperiese e Savonese, in attenuazione nella successiva notte, tempo variabile senza precipitazioni altrove.

Venti moderati da nord-est a ponente e da sud est a levante al mattino. Nel pomeriggio graduale attenuazione del vento che si disporrà quasi ovunque dai quadranti meridionali.

Mare mosso o localmente molto mosso al mattino. Moto ondoso in attenuazione nel pomeriggio.

Temperature stazionarie le minime, in calo le massime

Costa: min 17/23°C, max 24/27°C

Interno: min 9/16°C, max 20/24°C (fondovalle/collina)

Domenica 4 settembre 2022

A levante ancora rischio di qualche rovescio o breve temporale in trasferimento dalla costa alle zone interne ed in attenuazione in serata. Sulle altre zone nubi sparse, senza precipitazioni.

Venti moderati da nord-est sul centro-ponente in attenuazione, deboli da sud est a levante.

Mare generalmente poco mosso

Temperature minime stabili, massime in lieve aumento.

Lunedì 5 settembre 2022

In genere soleggiato con temperature in aumento.

Qualche nube nelle aree interne nel pomeriggio senza conseguenze.