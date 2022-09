Il campo di alta pressione torna ad estendersi sul Mediterraneo e interesserà anche l’Italia nei prossimi giorni, riportando condizioni di stabilità e bel tempo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 4 settembre 2022

Al primo mattino velature in transito sul centro-ponente, mentre della nuvolosità più bassa e compatta interesserà il levante ed il versante padano al confine con l’Alessandrino.

Nel corso della mattinata schiarite via via più ampie sull’intera regione.

Dalle ore centrali della giornata, e nel pomeriggio, formazione di rovesci e temporali sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale, asciutto con solo qualche locale addensamento in transito lungo la costa.

In serata asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Venti al mattino moderati, con locali rinforzi fino a tesi, da nord. Nel pomeriggio tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali con intensità debole o al più moderata.

Mare in mattinata mosso sul bacino occidentale ed al largo, poi poco mosso ovunque.

Temperature minime stazionarie, massime in aumento.

Costa: min 17/23°C, max 25/29°C

Interno: min 8/16°C, max 22/30°C (fondovalle/collina)

Lunedì 5 settembre 2022

Giornata stabile e caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, fatta eccezione per addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Venti tra la notte ed il mattino fino a moderati da nord, poi deboli dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso

Temperature minime in aumento, massime stazionarie.

Tendenza per martedì 6 settembre 2022

Stabile e soleggiato per l’intero arco della giornata, da segnalare solamente della nuvolosità più compatta nelle zone interne del ponente.

Ventilazione debole meridionale, mare poco mosso.

Temperature stazionarie.