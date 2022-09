Inizio settimana all’insegna del tempo più stabile grazie al rafforzamento del campo di alta pressione presente sul Mediterraneo e che si estende sino al nord Italia.

Un peggioramento è previsto per mercoledì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 5 settembre 2022

Al mattino qualche addensamento potrà interessare i versanti padani centro-occidentali, sereno o al più velato sul resto della regione.

Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale, non si esclude qualche locale rovescio. Transito di velature, in un contesto comunque soleggiato, altrove.

Venti in mattinata deboli o moderati settentrionali, a seguire deboli dai quadranti meridionali.

Mare nella prima parte di mattinata mosso al largo del ponente, poi poco mosso ovunque.

Temperature in aumento.

Costa: min 19/25°C, max 26/30°C

Interno: min 8/19°C, max 24/31°C (fondovalle/collina)

Martedì 6 settembre 2022

Giornata stabile e caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso

Temperature stazionarie od in lieve calo.

Tendenza per mercoledì 7 settembre 2022

Giornata variabile, nuvolosità sparsa associata anche a qualche fenomeno.

Ventilazione moderata meridionale

Mare poco mosso

Temperature minime in lieve aumento, massime in leggero calo.