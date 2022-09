Il passaggio di correnti umide mantiene le condizioni di tempo variabile sulla Liguria anche nella giornata di oggi mentre il rinforzo dell’alta pressione porterà ad un miglioramento nel fine settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 9 settembre 2022

Tra la notte ed il mattino locali rovesci potranno interessare il Savonese orientale, il Genovesato occidentale ed il relativo entroterra, successivo rapido esaurimento dei fenomeni con ampie schiarite associate. Altrove tempo asciutto accompagnato da cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera mattinata.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, nuvolosità sparsa sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale, non si escludono dei rovesci sulle testate di Trebbia ed Aveto. Lungo la fascia costiera cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Venti al mattino deboli o moderati a rotazione ciclonica. Nel pomeriggio moderati da sud-ovest con rinforzi fino a forti sul Golfo e, localmente, sulle coste esposte del ponente e del levante. Verso sera rotazione a nord sul settore centrale.

Mare da mosso a molto mosso sotto-costa, fino ad agitato al largo e sul levante.

Temperature minime stabili od in leggera flessione, massime in aumento.

Costa: min 17/23°C, max 25/30°C

Interno: min 8/16°C, max 24/31°C (fondovalle/collina)

Sabato 10 settembre 2022

Giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, da segnalare solamente qualche locale addensamento sui rilievi e sul levante.

Venti deboli o moderati meridionali sotto-costa, fino a forti di libeccio al largo.

Mare mosso, fino a molto mosso al largo.

Temperature minime in leggero calo, massime stazionarie.

Tendenza per domenica 11 settembre 2022

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, anche se non si esclude qualche addensamento più consistente a levante.

Temperature massime in aumento.