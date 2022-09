Il ritorno dell’alta pressione sull’Italia riporta il bel tempo stabile sulla Liguria per il fine settimana e oltre. Nella giornata di sabato ancora qualche annuvolamento e possibili temporali sui rilievi.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 10 settembre 2022

Al mattino addensamenti sullo Spezzino con basso rischio di pioggia, bel tempo altrove. Nel pomeriggio qualche temporale potrebbe interessare i rilievi al confine con l’Emilia, ma in attenuazione in serata, per il resto soleggiato a parte qualche addensamento sparso senza conseguenze.

Venti forti da sud-ovest sul Golfo, in attenuazione in serata. Sotto costa tra deboli e moderati meridionali specie nel pomeriggio.

Mare molto mosso o localmente agitato per onda lunga da sud-ovest.

Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie

Costa: min 16/22°C, max 25/29°C

Interno: min 7/15°C, max 24/30°C (fondovalle/collina)

Domenica 11 settembre 2022

Soleggiato ovunque a parte nubi nelle aree interne nel pomeriggio senza fenomeni.

Venti deboli o moderati da nord al mattino, deboli meridionali nel pomeriggio.

Mare da mosso a poco mosso.

Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime.

Tendenza per lunedì 12 settembre 2022

Ancora condizioni di tempo buono

Temperature massime in aumento.