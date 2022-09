Scatterà alle 11 di oggi, per proseguire sino alla mezzanotte – salvo modifiche o prolungamenti – la nuova Allerta Gialla per temporali in Liguria. Una nuova perturbazione dovrebbe interessare la nostra regione portando possibili temporali anche di forte intensità, soprattutto nella zona del centro e levante.

Questa mattina le nuove analisi del quadro generale porteranno alla conferma dello stato di Allerta meteo o lo modificheranno.

Le precipitazioni sono attese in mattinata, ad iniziare dal centro Ponente, in successiva estensione al resto della regione.

Con i temporali potranno verificarsi anche colpi di vento.

L’instabilità ci accompagnerà ancora per buona parte della giornata di giovedì. Nel fine settimana è comunque atteso l’arrivo di aria più fredda di provenienza settentrionale che determinerà un sensibile calo delle temperature.

Ecco il dettaglio della previsione di Arpal:

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE l’approssimarsi di un’estesa perturbazione atlantica determina sulla Liguria un richiamo di correnti umide meridionali con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Le piogge saranno più insistenti sul Centro-Levante, con cumulate significative su C e alta probabilità di rovesci o temporali forti su BCE.

Su D e su A, in particolare sulla parte orientale, si prevede una bassa probabilità di fenomeni forti.

Possibili colpi di vento associati ai temporali.

Locali rinforzi dei venti meridionali intorno ai 40-50 km/h.

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE il passaggio della perturbazione mantiene condizioni di instabilità con bassa probabilità di temporali forti sulle zone BCE (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti).

Su A e D possibili isolati fenomeni residui al più moderati.

Locali rinforzi dei venti meridionali intorno ai 40-50 km/h.