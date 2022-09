L’arrivo di correnti umide da ponente determinerà un aumento consistente delle nuvole sulla Liguria con un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 14 settembre 2022

A partire dalla notte e fin dalle prime ore del mattino il cielo sarà parzialmente nuvoloso sul ponente della regione, nuvoloso sul centro-levante.

Saranno possibili rovesci tra Genovesato di ponente e Savonese di levante e relativo entroterra (zona Turchino e Valle Stura in primis).

Non escludiamo anche qualche colpo di tuono. Altrove invece asciutto.

Nel pomeriggio e in serata i fenomeni moderati e discontinui si concentreranno sull’Appennino di Levante, mentre altrove si alterneranno schiarite e annuvolamenti.

Venti tesi o a tratti forti di Scirocco soprattutto tra Genovese e Spezzino, più moderati altrove. Nel corso del pomeriggio rotazione dei flussi a sud sud-ovest.

Mare moto ondoso in aumento. Mare generalmente mosso.

Temperature in lieve aumento le minime, stazionarie le massime.

Costa: min 20/23°C, max 25/28°C

Interno: min 11/18°C, max 24/27°C (fondovalle/collina)

Giovedì 15 settembre 2022

Liguria “spezzata” in 2: sul ponente cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, mentre sul centro-levante avremo cielo parzialmente nuvoloso e a tratti nuvoloso, soprattutto sull’Appennino dove ci aspettiamo rovesci moderati e discontinui.

Venti tesi da sud sud-ovest

Mare mosso al mattino in aumento a molto mosso dal pomeriggio soprattutto sui bacini di levante.

Temperature in aumento a ponente, stazionarie altrove.

Tendenza per venerdì 16 settembre 2022

Situazione simile con il levante della regione alle prese con nuvolosità e qualche rovescio, mentre ci saranno ampie schiarite sul centro-ponente.

Vento forte di Libeccio al largo determina mare molto mosso soprattutto sui bacini di levante.

(evoluzione da comfermare)