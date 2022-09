La perturbazione sul mar Tirreno lambisce anche la Liguria con fenomeni di instabilità concentrati essenzialmente sul settore centro-orientale.

Marcato calo termico da sabato pomeriggio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 15 settembre 2022

Nelle ore antelucane, probabile passaggio temporalesco sul basso Ligure con interessamento anche dello Spezzino e marginalmente dell’Imperiese. Mattinata variabile con annuvolamenti in crescita sul settore centro-orientale dove non si escludono rovesci anche di tipo temporalesco nelle aree interne. Più sporadiche le piogge lungo le coste. A ponente cielo poco nuvoloso, senza fenomeni,

Venti moderati da sud-ovest, rinforzi al largo, sui crinali e negli spazi aperti.

Mare mosso o molto mosso al largo.

Temperature in lieve calo le minime, stazionarie le massime

Costa: min 18/22°C, max 25/28°C

Interno: min 10/14°C, max 23/26°C (fondovalle/collina)

Venerdì 16 settembre 2022

Ancora rischio di temporali nelle aree interne del settore centro-orientale con locali sconfinamenti in costa. A ponente poco nuvoloso.

Venti tesi da sud-ovest al largo, moderati sotto costa.

Mare molto mosso, localmente agitato al largo.

Temperature pressoché stazionarie

Tendenza per sabato 17 settembre 2022

Rischio di temporali nelle aree interne al mattino con qualche sconfinamento in costa.

Nel pomeriggio sereno e limpido ovunque con forti venti da nord e calo delle temperature.