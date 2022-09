Risveglio con temperature decisamente autunnali per le correnti di provenienza nord-occidentale che determineranno una domenica stabile e prevalentemente soleggiata.

Da lunedì correnti più umide nei bassi strati favoriranno la formazione di maggiore nuvolosità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 18 settembre 2022

Al mattino locali nubi innocue a ponente, cieli pressoché sereni sul resto della regione.

Nel corso del pomeriggio annuvolamenti sparsi potranno interessare il settore centrale, pienamente soleggiato altrove.

Tra la tarda serata e la successiva notte graduale aumento della nuvolosità a levante.

Venti al mattino moderati, con locali rinforzi fino a tesi, da nord. Nel pomeriggio deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mare in mattinata mosso al largo del bacino occidentale, poi poco mosso ovunque.

Temperature minime in forte calo, massime stabili od in lieve diminuzione

Costa: min 14/20°C, max 21/26°C

Interno: min 2/13°C, max 14/22°C (fondovalle/collina)

Lunedì 19 settembre 2022

Al mattino nuvolosità sparsa sul centro-levante, sullo Spezzino non si escludono locali piovaschi; sereno a ponente

Nel corso del pomeriggio tempo generalmente asciutto con nubi sparse sull’intero territorio regionale.

Venti deboli o moderati da nord a ponente, meridionali altrove.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie od in lieve rialzo.

Tendenza per martedì 20 settembre 2022

Giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, a tratti compatta nelle zone interne. Temperature stazionarie.