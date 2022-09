Un campo di alta pressione staziona sull’area del medio atlantico ed è protesa sul comparto euro-mediterraneo occidentale. Conseguentemente sulla Liguria la settimana proseguirà all’insegna del tempo stabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 20 settembre 2022

Cielo in prevalenza sereno sotto-costa, addensamenti addossati sul versante nord dell’Appennino, specialmente durante la notte ed al primo mattino.

Durante le ore centrali della giornata attività cumuliforme sull’Appennino orientale.

Non si escludono isolati e deboli fenomeni al confine con il Tosco-Emiliano.

Venti fino al mattino tramontana tesa, a tratti forte, su medio ponente; durante il pomeriggio saranno prevalenti le brezze costiere.

Mare mosso al largo e sul bacino occidentale, poco mosso altrove. Moto ondoso in diminuzione ovunque dal pomeriggio.

Temperature in calo le minime a levante; stazionarie le massime.

Costa: min 14/21°C, max 23/26°C

Interno: min 5/15°C, max 21/25°C (fondovalle/collina)

Mercoledì 21 settembre 2022

Passaggi nuvolosi da nord a sud; nuvolosità sempre più compatta sul versante padano dell’appennino centrale.

Durante il pomeriggio non si esclude qualche debole fenomeno instabile nell’entroterra savonese; ventoso, più fresco

Venti moderati tesi in prevalenza da nord-est, rinforzi sul Mar Ligure.

Mare stirato sotto-costa, mosso al largo, tendente a molto mosso il settore ovest.

Temperature in calo.

Tendenza per giovedì 22 settembre 2022

Tempo stabile e soleggiato, aria frizzante al mattino.