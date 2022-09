Una perturbazione di origine atlantica è in avvicinamento e dovrebbe interessare la Liguria nella giornata di sabato mentre per domenica è attesa maggiore variabilità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 23 settembre 2022

Al mattino prime nubi sul settore centro-occidentale specie sotto costa, ancora sereno altrove. Nell’arco della giornata nuvolosità sparsa specie sul centro e il ponente regionale, maggiori schiarite tra Tigullio orientale e Spezzino. Non si prevedono piogge.

Venti: Tendono a disporsi da sud o sud-est su tutta la regione con intensità al più moderata.

Mari: Da poco mosso a mosso.

Temperature: In ulteriore lieve calo le minime specie lungo le coste, massime pressoché stazionarie

Costa: min 12/16°C, max 21/25°C

Interno: min 0/8°C, max 14/21°C (fondovalle/collina)

Sabato 24 settembre 2022

Cielo molto nuvoloso o coperto. Piogge in progressiva intensificazione su tutta la regione. Precipitazioni più intense su Imperiese e settore centro-orientale, moderate altrove. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a ponente nel tardo pomeriggio.

Venti: Moderati da sud-est, in brusca rotazione a nord a metà giornata sul settore centro-occidentale.

Mari: Molto mosso, localmente agitato.

Temperature: In aumento le minime, in calo le massime.

Tendenza per domenica 25 settembre 2022

Variabilità con piovaschi sparsi specie in serata e sul settore centro-occidentale