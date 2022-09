Liguria -Proseguirà sino alle 10, salvo modifiche o prolungamenti, l’Allerta Gialla per maltempo diffusa da Arpal in base alle previsioni meteo della giornata e che interessa la zona del Levante ligure (Zona C)

Attesa instabilità su tutta la regione per il transito in quota di una perturbazione di origine atlantica.

I venti sono previsti tra moderati e forti dai quadranti meridionali mentre il mare tra mosso e molto mosso.

Ecco, comunque, il dettaglio della previsione contenuta nell’avviso meteorologico:

DOMENICA 25 SETTEMBRE Il passaggio della perturbazione in mattinata mantiene condizioni di instabilità sul Levante con possibili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale ed alta probabilità di fenomeni temporaleschi forti sulla zona C. Permane una bassa probabilità di rovesci o temporali sulle zone ABDE, in particolare nella prima parte della giornata. Venti settentrionali tra moderati e forti localmente rafficati.

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE Variabilità con possibili locali rovesci o temporali.