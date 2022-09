Inizio settimana all’insegna del tempo variabile in Liguria ma già da domani, con l’arrivo di correnti di origine settentrionale in quota, il tempo dovrebbe tornare più stabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 26 settembre 2022

In mattinata, e nel primo pomeriggio, nuvolosità sparsa sull’intera regione, potrà risultare maggiormente compatta ed associata a qualche rovescio sul centro-levante

Nel corso del pomeriggio addensamenti sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale, non si escludono rovesci associati. Lungo la fascia costiera tempo prevalentemente asciutto con alternanza tra sole ed annuvolamenti.

Venti in mattinata deboli o moderati settentrionali sul centro-ponente, da sud-est a levante. Nel pomeriggio ventilazione debole o moderata dai quadranti meridionali.

Per l’intera giornata forti venti di libeccio al largo.

Mare da poco mosso a mosso sotto-costa, da mosso a molto mosso, con rinforzi fino ad agitato, al largo.

Temperature minime in lieve aumento, massime stabili od in leggero aumento.

Costa: min 14/20°C, max 20/24°

Interno: min 6/14°C, max 16/21°C (fondovalle/collina)

Martedì 27 settembre 2022

In mattinata residui piovaschi sull’estremo levante, sereno o poco nuvoloso altrove.

Nel corso del pomeriggio tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi ovunque.

Venti: deboli o moderati variabili sotto-costa, fino a burrasca da ovest/sud-ovest al largo.

Mari: molto mosso sugli estremi della regione, mosso altrove. Fino ad agitato al largo.

Temperature: in aumento.

Tendenza per mercoledì 28 settembre 2022

Giornata caratterizzata dal transito di stratificazioni medio-alte, comunque in un contesto prevalentemente soleggiato.

Temperature stazionarie.