Proseguirà sino alle 15 di oggi, salvo modifiche o prolungamenti, la nuova allerta Gialla per temporali diffusa ieri da Arpal sulla base delle previsioni meteo per le prossime ore.

Una nuova fase instabile sta infatti interessando la Liguria dalla scorsa notte con rovesci e temporali ed in particolare sulla zona di centro e Levante (Zone B, C, E).

Dopo il passaggio della perturbazione sulla zona del Centro, nella mattinata di oggi una nuova fase instabile interesserà più direttamente in particolare il Levante, dove sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità.

Ecco, comunque, il dettaglio della previsione:

VENERDI’ 30 SETTEMBRE il transito della perturbazione mantiene condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale: alta probabilità di fenomeni forti sulle zone BCE, bassa su AD. Venti meridionali fino a moderati in rapida attenuazione. Mare molto mosso in calo da Ponente.

SABATO 1 OTTOBRE aumento del moto ondoso con mare fino a molto mosso in serata.