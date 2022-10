La perturbazione che ha portato nuvole e pioggia sulla Liguria si sta allontanando verso levante e gradualmente migliorano le condizioni meteo.

Un deciso miglioramento è atteso per lunedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 1 ottobre 2022

Tra la notte e la prima mattinata residua instabilità sul Golfo ed a Levante con qualche breve rovescio in via di attenuazione. Condizioni abbastanza soleggiate altrove a parte nubi sui versanti padani occidentali. Nel pomeriggio cielo ovunque poco nuvoloso o velato con prevalenza di schiarite su tutta la regione.

Venti deboli da nord al mattino, in rotazione a sud-ovest ed in rinforzo nel pomeriggio fino a moderati.

Mare generalmente mosso.

Temperature in lieve calo le minime, in aumento le massim

Costa: min 14/17°C, max 21/24°C

Interno: min 5/13°C, max 16/20°C (fondovalle/collina)

Domenica 2 ottobre 2022

Cielo velato-poco nuvoloso a ponente, più nuvoloso a levante, in modo particolare sullo Spezzino dove non si esclude qualche pioviggine nell’arco della giornata,

Venti sostenuti da sud-ovest al largo, moderati da sud-est sotto costa.

Mare molto mosso, localmente agitato al largo.

Temperature pressoché stazionarie.

Tendenza per lunedì 3 ottobre 2022

Condizioni di tempo stabile e soleggiato e con temperature in aumento.