Correnti umide nei bassi strati determineranno un po’ di nuvolosità nella giornata di oggi ma un rinforzo dell’alta pressione su Mediterraneo centro-occidentale tornerà a garantire il bel tempo soleggiato sulla Liguria ad inizio settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 2 ottobre 2022

Giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa ed a tratti compatta sul centro-levante, non si escludono pioviggini o locali piovaschi sullo Spezzino, sul Savonese orientale ed il Genovesato occidentale. Cieli in prevalenza poco nuvolosi o velati sull’Imperiese e nelle zone interne.

Venti moderati a rotazione ciclonica, rinforzi di libeccio sul Golfo.

Mare mosso, fino a molto mosso al largo.

Temperature in aumento.

Costa: min 14/20°C, max 21/24°C

Interno: min 4/13°C, max 17/21°C (fondovalle/collina)

Lunedì 3 ottobre 2022

Al mattino residua nuvolosità, soprattutto a levante

Nel corso del pomeriggio cieli in prevalenza sereni ovunque.

Venti da moderati a deboli dai quadranti settentrionali.

Mare da mosso a poco mosso.

Temperature in aumento, specie le massime.

Tendenza per martedì 4 ottobre 2022

Stabile e soleggiato, fatta eccezione per qualche addensamento pomeridiano sui rilievi. Temperature stazionarie od in leggero calo.