Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo continuerà a garantire condizioni di stabilità su gran parte della nostra Penisola. Il successivo graduale indebolimento potrà favorire qualche nube in più nel fine settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 6 ottobre 2022

Tra la notte e le prime ore del mattino possibili locali foschie o banchi di nebbia sui versanti padani, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel corso della mattinata nubi in aumento a ponente, ben soleggiato sul resto della regione.

Dalle ore centrali della giornata, e nel pomeriggio, concentrazione della nuvolosità nelle zone interne centro-occidentali, tendenzialmente poco nuvoloso o velato altrove.

Venti a regime di brezza, rotazione a nord in serata.

Mare calmo o quasi calmo.

Temperature stazionarie.

Costa: min 14/19°C, max 21/24°C

Interno: min 5/15°C, max 18/23°C (fondovalle/collina)

Venerdì 7 ottobre 2022

Al mattino qualche nube bassa sui versanti padani centro-occidentali, sereno o poco nuvoloso altrove.

Nel corso del pomeriggio ben soleggiato sull’intera regione.

Venti fino a metà giornata moderati da nord, rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. A seguire ventilazione debole, prevalentemente settentrionale.

Mare quasi calmo o poco mosso sotto-costa, localmente mosso al largo in mattinata.

Temperature in aumento.

Tendenza per sabato 8 ottobre 2022

Al mattino nuvolosità sparsa in un contesto prevalentemente soleggiato, qualche nube in più solo sui versanti padani occidentali.

Maggiori addensamenti nel pomeriggio, specie nelle zone interne del ponente e sul settore centrale.

Temperature in calo.