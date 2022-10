Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo centrale va indebolendosi lasciando il passaggio a correnti umide e fredde che porteranno ad un aumento della nuvolosità sulla Liguria e qualche precipitazione nella giornata di domenica.

Temperature in lieve e progressivo calo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 8 ottobre 2022

Tra la notte e le prime ore della mattinata ancora bel tempo ovunque. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio aumento della nuvolosità, specie sul comparto centro-occidentale, dove non si escludono sgocciolii in corrispondenza degli addensamenti più intensi. In serata possibili rovesci tra Alpi Liguri e Bormida occidentale, invariato altrove.

Venti: Deboli o moderati da sud-est, in calo dalla sera.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: In diminuzione specie nei valori massimi

Costa: min 13/17°C, max 20/23°C

Interno: min 4/12°C, max 16/20°C (fondovalle/collina)

Domenica 9 ottobre 2022

Cielo molto nuvoloso su tutta la regione con possibili piogge deboli o moderate sul settore centro-occidentale e più persistenti sui versanti padani. Sul levante costiero tempo asciutto con qualche schiarita.

Venti: Moderati da est sul golfo, deboli settentrionali sotto costa.

Mari: Poco mosso o localmente mosso.

Temperature: In ulteriore lieve calo.

Tendenza per lunedì 10 ottobre 2022

Qualche piovasco sul settore centro-orientale, asciutto altrove.

Ventilazione moderata da nord

Temperature invariate