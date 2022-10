Il campo di alta pressione resta stabile sul Mediterraneo e sulla Liguria si mantengono, sino a fine mese di ottobre, condizioni di tempo soleggiato e con temperature decisamente superiori alle medie stagionali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 30 ottobre 2022

Al mattino stratificazioni medio-alte sul centro-ponente, cieli in prevalenza sereni o al più disturbati da isolate velature a levante.

Nel corso del pomeriggio transito di stratificazioni medio-alte su tutta la regione.

In giornata non si esclude la formazione di qualche nube bassa o banco di nebbia in mare aperto, in locale estensione verso alcuni tratti costieri.

Venti tra la notte ed il primo mattino deboli da nord/nord-est, a seguire deboli dai quadranti meridionali.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature minime pressoché stazionarie, massime in calo.

Costa: min 14/20°C, max 21/25°C

Interno: min 3/16°C, max 17/22°C (fondovalle/collina)

Lunedì 31 ottobre 2022

Giornata caratterizzata dal transito di stratificazioni medio-alte sull’intera regione.

Possibile formazione di nubi basse in mare aperto, in locale estensione verso alcuni tratti costieri.

Venti deboli di direzione variabile o dai quadranti meridionali.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in lieve calo.

Tendenza per martedì 1 novembre 2022

Tra la notte ed il mattino netto aumento della nuvolosità sull’intera regione. Nel corso del pomeriggio, e della serata, non si esclude qualche piovasco sul centro-ponente.

Temperature minime stabili, massime in calo.