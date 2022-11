Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo va indebolendosi consentendo il passaggio di correnti più fresche di arrivare sul Nord Italia e la Liguria portando instabilità. Tra giovedì e venerdì probabile transito di una perturbazione più organizzata con piogge diffuse.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 1 novembre 2022

Cielo coperto o molto nuvoloso con possibili fenomeni temporaleschi che dalla Costa Azzurra potranno estendersi su imperiese durante la mattinata per poi in parte attenuarsi mentre transitano più a levante.

Proseguo variabile con qualche piovasco o breve scroscio tra Genova e Tigullio; dalla sera si riorganizza l’instabilità sul settore centrale costiero; precipitazioni localmente intense.

Venti da nord-est al mattino a ovest di Capo Mele con possibili raffiche intense al transito dell’instabilità; scirocco irregolare tra Golfo di Genova e Tigullio a metà giornata, temporanee accelerazioni al passaggio di rovesci; dalla sera su queste zone riprende teso con rinforzi.

Mare localmente mosso solo tra Costa Azzurra e Riviera dei Fiori al mattino, poco mosso altrove; in prevalenza mosso dalla sera sul settore centrale.

Temperature in aumento le minime lato costa; il calo le massime, specie nell’interno.

Costa: min 15/18°C, max 16/19°C

Interno: min 3/15°C, max 13/18°C (fondovalle/collina)

Mercoledì 2 novembre 2022

Contesto variabile a tratti instabile sul centro levante, specie tra la notte e la mattinata

Venti: ciclonico, teso da sud-ovest al largo; ritorno da scirocco tra Genova e Tigullio più irregolare.

Mari: tra poco mosso o mosso.

Temperature: in ulteriore calo a levante; stazionarie altrove o in recupero su Riviera di Ponente.

Tendenza per giovedì 3 novembre 2022

Una vera e propria perturbazione autunnale in transito da ponente a levante