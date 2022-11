Un temporaneo ritorno dell’alta pressione sulle regioni settentrionali porta ad una domenica con tempo stabile e generalmente soleggiato.

Ad inizio settimana correnti meridionali favoriranno un graduale aumento della nuvolosità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 6 novembre 2022

Al mattino cieli pressoché sereni sull’intero territorio regionale, fatta eccezione per qualche velatura sparsa (più probabile a ponente).

Tra le ore centrali della giornata e metà pomeriggio stratificazioni medio-alte in transito da ovest verso est, seguite da cieli in prevalenza sereni.

In serata graduale aumento della nuvolosità bassa lungo la fascia costiera.

Venti in mattinata deboli, o al più moderati, da nord. Dal pomeriggio deboli dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature minime in calo, massime stazionarie od in lieve aumento.

Costa: min +9/+15°C, max +18/+22°C

Interno: min -3/+9°C, max +13/+19°C (fondovalle/collina)

Lunedì 7 novembre 2022

Al mattino nubi basse lungo la fascia costiera del settore centrale, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi altrove.

Nel corso del pomeriggio concentrazione della nuvolosità sui versanti padani occidentali, alternanza tra sole ed annuvolamenti sul resto della regione.

Venti deboli, con rinforzi fino a moderati sul centro-levante, da sud/sud-est.

Mare poco mosso, in aumento fino a mosso al largo e sul levante.

Temperature minime stazionarie od in leggero aumento, massime stabili od in lieve calo.

Tendenza per martedì 8 novembre 2022

Molte nubi sul centro-levante con possibili piovaschi associati, nuvolosità sparsa alternata a schiarite altrove.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie od in lieve calo.