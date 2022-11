Inizio settimana all’insegna dell’instabilità a causa del passaggio di correnti fredde provenienti dai Balcani. Previsti passaggi nuvolosi e qualche precipitazione nell’entroterra e sui rilievi.

Nella giornata di martedì è atteso il transito di una debole perturbazione Atlantica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 14 novembre 2022

Tra la notte e le prime ore del mattino formazione di rovesci, localmente a carattere temporalesco, sul Golfo Ligure, non si esclude qualche fenomeno anche su Tigullio, medio levante e relativo entroterra. Il resto della mattinata trascorrerà con nuvolosità diffusa ed irregolare su gran parte della regione, locali pioviggini potranno interessare i versanti padani centro-occidentali.

Nel corso del pomeriggio molte nubi nelle zone interne, comunque senza fenomeni significativi associati. Sul resto della regione ampi spazi soleggiati seguiti dal transito di stratificazioni medio-alte.

In serata nubi in aumento a partire dall’Imperiese.

Venti deboli o moderati da nord/nord-est, rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele.

Mare poco mosso, localmente mosso sul bacino occidentale.

Temperature minime stazionarie od in lieve calo, massime in diminuzione.

Costa: min +9/16°C, max +16/20°C

Interno: min -1/+10°C, max +10/16°C (fondovalle/collina)

Martedì 15 novembre 2022

Giornata caratterizzata da molte nubi con deboli precipitazioni associate. Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, sarà possibile qualche rovescio più consistente a levante.

Venti moderati settentrionali sul centro-ponente, da sud-est a levante.

Mare da poco mosso a mosso sotto-costa, fino a molto mosso al largo.

Temperature minime in lieve rialzo nelle vallate interne, stazionarie altrove. Massime in calo ovunque.

Tendenza per mercoledì 16 novembre 2022

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino residue precipitazioni a levante, tempo prevalentemente asciutto con schiarite associate altrove. Nel pomeriggio persisterà della copertura nuvolosa sugli estremi della regione, ampie schiarite sul settore centrale.

Temperature massime in aumento.

[Seguire i prossimi aggiornamenti]