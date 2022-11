Ancora instabilità sulla Liguria dopo la perturbazione che ha interessato oggi la regione, da ponente a levante.

Per domani Arpal prevede tempo instabile fino alle prime ore del mattino, con possibili rovesci o temporali in prevalenza moderati, possibili fenomeni forti su C. Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii.

Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Venti ancora localmente forti dai quadranti settentrionali con possibili raffiche fino 50-60 km/h. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio.

GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE nuova fase instabile dalla sera con possibili fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale. Seguire aggiornamenti

Giornata grigia sulla Liguria con piogge diffuse, di debole intensità che hanno interessato o interessano quasi tutto il territorio regionale, concentrandosi in mattinata sul centro Levante. Alle ore 11.30 la cumulata oraria massima è quella di Bargagli (Genova) con 10.2 millimetri; dalla mezzanotte le cumulate più importanti sono quelle di 30.6 a Bargagli (Genova) e 27 millimetri a Vicomorasso (Sant’Olcese, Genova).

Ad accompagnare la pioggia, venti settentrionali generalmente tra deboli o moderati con qualche raffica più intensa (60.5 km/h a Corniolo, Riomaggiore-La Spezia) mentre il mare alla boa di Capo Mele è poco mosso con temperatura superficiale dell’acqua finalmente scesa sotto i 20 gradi (attualmente segna 19.9).

A proposito di temperature calo termico generalizzato anche se non ci sono valori sottozero. La minima più bassa, 1.2, a Cabanne (Rezzoaglio, Genova) mentre la rete Omirl segnala che il valore più elevato fin qui raggiunto, 15.4, è stato toccato nella notte ad Alassio (Savona) e Levanto (La Spezia). Alle 11.00, invece, la temperatura più alta è quella di Sanremo (Imperia) con 16.0.