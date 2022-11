Genova – Amiu sbarca anche su Telegram con un suo canale dedicato ed anche questo social si aggiunge alla “famiglia” dei mezzi di comunicazione con cui l’azienda informa i Cittadini.

Un’occasione in più per divulgare informazioni, eventi, avvisi e comunicazioni riguardanti sia il comune di Genova, sia i 32 comuni del Genovesato dove l’azienda svolge le sue attività.

Il nuovo canale Telegram, che va ad aggiungersi al sito istituzionale www.amiu.genova.it e agli altri social aziendali già attivi: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e Linkedin, informerà in tempo reale la cittadinanza su: pulizia caditoie, spazzamento meccanizzato, Ecovan ordinari e straordinari, avvisi di apertura e chiusura delle isole ecologiche, attività degli sportelli ambientali sul territorio e tutti i servizi tagliati su misura nelle diverse realtà cittadine.

L’iscrizione è gratuita e per iscriversi basterà scaricare la App di Telegram da IOS o Android

Cercare nella sezione chat “@AmiuGenovaSpA”, cliccare su questo link: t.me/AmiuGenovaSpA

unirsi al canale tramite il pulsante “Unisciti”.

Con l’apertura di questo nuovo canale e con l’implementazione costante degli altri social, AMIU Genova si propone di ampliare ulteriormente lo spazio in cui utenti, addetti ai lavori e istituzioni possano informarsi e dialogare con l’Azienda in maniera semplice e veloce.