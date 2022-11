Ancora instabilità sulla Liguria in una fase meteo tipicamente autunnale con transito del fronte freddo a cavallo della notte, pausa più stabile a seguire; nuova perturbazione in azione tra giovedì e venerdì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 16 novembre 2022

Durante la notte rovesci, occasionalmente a carattere temporalesco potranno interessare il levante Ligure segnatamente il settore costiero ed il Mar Ligure in generale. In mattinata residua nuvolosità a levante e schiarite sul centro ponente in estensione al resto della regione.

Venti settentrionali sul settore centrale ed in mare aperto, rinforzi nelle zone soggette del genovesato. Variabili altrove.

Mare molto mosso al largo, mosso altrove. Moto ondoso in diminuzione.

Temperature in ripresa.

Costa: min +9/13°C, max +15/18°C

Interno: min +5/11°C, max +11/15°C (fondovalle/collina)

Giovedì 17 novembre 2022

Addensamenti sparsi su tutta la regione più compatti nelle zone interne dell’appennino centro-orientale; nella seconda parte della giornata probabili piovaschi a levante, o brevi scrosci, specie nelle zone interne.

Venti meridionali moderati, rinforzi al largo come da avviso.

Mare mosso il settore ovest, molto mosso altrove.

Temperature stazionarie.

Tendenza per venerdì 18 novembre 2022

Nella notte possibile residua instabilità a levante; in giornata stabile e soleggiato; nuovo aumento della nuvolosità a ponente entro sera.