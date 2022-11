Un nuovo peggioramento, con aumento delle nuvole e della probabilità di pioggia è atteso per domani e dopo-domani in Liguria. Previsto infatti il passaggio di una nuova perturbazione.

Queste le previsioni di Arpal:

DOMANI GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE L’approssimarsi di una nuova perturbazione favorisce un aumento dell’instabilità dal pomeriggio su Centro-Levante con possibili rovesci o temporali anche moderati, in particolare su C in serata. Venti meridionali fino a forti (50-60 km/h) e rafficati sui capi di A e su parte orientale di C, localmente forti (40-50 km/h) altrove. Mare molto mosso, localmente agitato su C per onda di libeccio

DOPODOMANI VENERDI’ 18 NOVEMBRE Nella notte ancora rovesci e temporali anche moderati su Centro-Levante, in particolare su C, fenomeni in esaurimento in mattinata. Venti settentrionali localmente forti (40-50 km/h) in mattinata su B. Mare molto mosso per onda lunga di libeccio.