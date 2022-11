Correnti fredde di origine occidentale continuano a confluire sul Nord Italia e sulla Liguria portando instabilità, aumento delle nuvole e piovaschi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 17 novembre 2022

Tra la notte e le prime ore del mattino molte nubi sull’intera regione, ma con bassa probabilità di fenomeni significativi. Nel corso della mattinata locali piovaschi potranno interessare l’entroterra del levante e la riviera del Beigua; schiarite altrove, anche ampie a ponente.

Nel pomeriggio molte nubi a levante e sui versanti padani, piogge deboli o moderate sono attese nelle aree interne orientali e sullo Spezzino. Cieli in prevalenza poco nuvolosi a ponente, addensamenti alternati ad ampie aperture sul settore centrale.

Tra la tarda serata e la notte su venerdì aumento della nuvolosità sull’intera regione con rovesci associati a levante.

Venti fino a moderati a rotazione ciclonica, rinforzi di libeccio a levante.

Ventilazione forte da sud-ovest al largo.

Mare molto mosso al largo e sul centro-levante, mosso altrove.

Temperature in aumento.

Costa: min +12/17°C, max +17/20°C

Interno: min +4/13°C, max +14/17°C (fondovalle/collina)

Venerdì 18 novembre 2022

Nella notte nuvolosità diffusa con dei rovesci sul settore centro-orientale, specie interno

Al mattino molte nubi sui versanti padani e sul levante, non si escludono residui fenomeni sullo Spezzino. A seguire generale miglioramento con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intera regione.

Venti: deboli o moderati settentrionali.

Fino a forti di libeccio al largo.

Mari: molto mosso al largo, mosso altrove.

Temperature: minime in lieve calo, massime in leggero aumento.

Tendenza per sabato 19 novembre 2022

Nuvolosità irregolare sul centro-levante, non si escludono locali piovaschi in mattinata. Asciutto con ampi spazi soleggiati altrove.

Temperature in lieve calo.