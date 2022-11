Le correnti provenienti dai quadranti occidentali continuano a determinare condizioni di variabilità sulla Liguria con precipitazioni più probabile a levante. Possibili ampie schiarite specie a ponente.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 18 novembre 2022

Durante la notte veloce passaggio di piovaschi da ovest verso est senza accumuli importanti.

Al mattino nubi sui versanti padani e tra il Tigullio orientale e lo Spezzino senza piogge, più soleggiato il tempo altrove.

In giornata ancora qualche addensamento sullo Spezzino, bello sul resto della regione.

Venti forti da sud-ovest al largo, moderati da nord sotto costa al mattino sul settore centro-occidentale. Nel pomeriggio venti deboli variabili in costa, ancora libeccio sostenuto al largo e sull’estremo levante.

Mare molto mosso al largo e sul centro-levante, mosso altrove.

Temperature in calo le minime specie sul settore centro-occidentale, massime stazionarie

Costa: min +11/16°C, max +17/20°

Interno: min +3/10°C, max +11/17°C (fondovalle/collina)

Sabato 19 novembre 2022

Un po’ di instabilità sul golfo con locali rovesci e qualche temporale in parziale estensione al settore centro-orientale della costa. Variabilità senza piogge altrove.

Venti moderati da nord sud settore centro-occidentale, deboli da sud-est a levante.

Mare generalmente mosso.

Temperature minime stazionarie, massime in calo.

Domenica 20 novembre 2022

Giornata soleggiata. Velature in arrivo da ovest in serata.

Ventilazione debole

Mare poco mosso.