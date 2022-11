Il ritorno dell’alta pressione sulla zona del Mediterraneo porta ad un graduale miglioramento delle condizioni meteo almeno sino a domani. Venerdì tornano le nuvole e la pioggia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 23 novembre 2022

Nel corso della mattinata nubi medio-alte in transito da ovest verso est. Non si esclude qualche locale sgocciolata. A partire dalle prime ore del pomeriggio si faranno spazio ampie schiarite su tutta la regione. In serata cielo stellato ovunque.

Venti al mattino deboli e variabili ovunque, dal primo pomeriggio saranno moderati da sud-est sul settore centro-orientale, più deboli altrove, mentre in serata rinforzerà la tramontana tra Savonese e Genovese.

Mare generalmente molto mosso per onda da sud-ovest, anche agitato al largo.

Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime sul centro-levant

Costa: min +6/10°C, max +13/18°C

Interno: min 0/+5°C, max +6/11°C (fondovalle/collina)

Giovedì 24 novembre 2022

Condizioni di cielo sereno, salvo il transito di nubi in serata a partire da ovest.

Venti deboli e variabili

Mare mosso sottocosta, molto mosso la largo ma moto ondoso in graduale calo.

Temperature in aumento

Tendenza per venerdì 25 novembre 2022

Tempo perturbato con possibili rovesci sul settore centro-orientale