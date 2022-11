Inizio settimana all’insegna del tempo nuvoloso con possibilità di piovaschi, specie domani , lunedì 28 novembre, nel pomeriggio nella zona di Genova e Tigullio.

I venti arriveranno da nord e porteranno anche ad una lieve diminuzione delle temperature.

Per martedì 29 novembre 2022 è attesa una giornata ancora caratterizzata da molte nubi sull’intera regione. Qualche fenomeno interesserà le zone interne, potrà essere nevoso oltre i 700-900 metri.

Lungo la fascia costiera tempo asciutto con anche qualche schiarita associata.

Venti ancora moderati e in arrivo da nord/nord-est, con rinforzi fino a tesi/forti tra Genova e Capo Mele.

Mare stirato o mosso sotto-costa, mosso al largo. Moto ondoso in aumento fino a molto mosso al largo del ponente.

Le temperature faranno registrare una ulteriore lieve diminuzione.