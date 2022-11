L’allontanamento di un campo di bassa pressione porta ad un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo sul Nord Italia e sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 30 novembre 2022

Al mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità diffusa compresa tra la Valle Scrivia e la Val Bormida orientale.

Nel pomeriggio non sono attese variazioni significative, con solo qualche transito di velature sul settore centro-orientale della regione.

Venti tesi e a tratti forti da nord tra Genova e Capo Mele, e da nord-est a Levante.

Mare poco mosso o al più mosso sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime

Costa: min +6/10°C, max +10/15°C

Interno: min -1/+5°C, max +6/11°C (fondovalle/collina)

Giovedì 1 dicembre 2022

Condizioni di cielo sereno o al più velato, salvo addensamenti insistenti sul versante nord dell’appennino

Ventilazione che rimane sostenuta fino al mattino dai quadranti nord-orientali, specie tra Genova e Capo Mele.

Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo.

Temperature stazionarie

Tendenza per venerdì 2 dicembre 2022

Cielo in generale parzialmente nuvoloso o a tratti nuvoloso, specie sul settore occidentale, ma nel complesso non sono attese precipitazioni di rilievo