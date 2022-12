Correnti fredde provenienti da nord est continueranno ad interessare il Nord Italia e la Liguria caratterizzando un inizio di dicembre stabile in un contesto a tratti ventoso.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 1 dicembre 2022

Al mattino nubi basse nelle zone interne, specie alle spalle del settore centrale; cieli in prevalenza sereni o al più velati sul resto della regione

Nel corso del pomeriggio velature in transito in un contesto soleggiato, qualche nube più consistente potrebbe ancora interessare le zone interne.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a tesi tra Genova a Capo Mele.

Mare mosso sul bacino occidentale, generalmente poco mosso altrove.

Temperature: minime stazionarie od in lieve calo, massime stabili od in leggero rialzo.

Costa: min +5/10°C, max +10/16°C

Interno: min -4/+5°C, max +6/11°C (fondovalle/collina)

Venerdì 2 dicembre 2022

Giornata caratterizzata da molta nuvolosità nelle zone interne, specie centro-occidentali; lungo la fascia costiera nubi alternate a schiarite.

Verso sera sarà possibile qualche fiocco di neve sulle Alpi Liguri, sopra i 900/1000 metri.

Venti moderati da nord-est, rinforzi serali sul centro-ponente costiero.

Mare mosso sul bacino occidentale, generalmente poco mosso altrove.

Temperature pressoché stazionarie

Tendenza per sabato 3 dicembre 2022

Cielo coperto sull’intera regione, delle precipitazioni maggiormente continue e consistenti interesseranno le zone interne. Neve a bassa quota sui versanti padani occidentali, a quote più elevate sull’Appennino orientale. Lungo la fascia costiera deboli piovaschi intermittenti, soprattutto nel pomeriggio.

Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

Temperature in aumento nelle zone interne del levante, in calo altrove.