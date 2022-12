Una nuova perturbazione sta per interessare la Liguria e l’inizio della settimana sarà all’insegno delle piogge anche di forte intensità.

Queste le previsioni meteo di Arpal per domani LUNEDI’ 5 DICEMBRE: Condizioni di instabilità dalle prime ore del mattino e fino al pomeriggio con possibili rovesci o temporali, bassa probabilità di temporali forti su BCE.

Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii.

Possibili danni localizzati per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti.

La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione.

Nelle ultime ore la Liguria è stata interessata da piogge deboli ma diffuse con cumulata totale massima, nelle ultime 12 ore, di 26.4 millimetri a Colle d’Oggia (Montalto Carpasio, Imperia).

Quota neve in salita ma accumuli importanti in quota con 53 centimetri a Monte Settepani (Osiglia, Savona) e 24 a Urbe Vara Superiore (Savona).

La nuvolosità resta, comunque, diffusa con qualche schiarita che si va aprendo soprattutto sul settore centrale.

I venti sono settentrionali e, dopo una notte con fenomeni moderati o forti (raffica massima 66.2 km/h a Genova Porto Antico) si sono attenuati fino a deboli.

Il mare alla boa di Capo Mele è poco mosso, con temperatura dell’acqua di 17.3 gradi.

Le temperature minime sono in leggero rialzo con valori negativi soprattutto in quota (temperatura più bassa, -2.0, proprio a Monte Settepani).

Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia si sono registrati:

7.7 a Genova Centro Funzionale

6.8 a Savona Istituto Nautico

10.2 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico

9.1 a La Spezia.