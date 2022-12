Dopo il transito di una rapida perturbazione è atteso un aumento della pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, che favorirà un ritorno di condizioni più stabili anche sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 5 dicembre 2022

Fino alle prime ore del mattino piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, transiteranno da ponente verso levante coinvolgendo tutta la regione.

Nel corso della mattinata residui fenomeni sul settore centro-orientale, in particolar modo nelle zone interne; mentre le prime ampie schiarite inizieranno ad interessare il ponente.

Nel pomeriggio ampi spazi soleggiati tra Imperiese e Savonese occidentale, tempo asciutto con alternanza tra sole ed addensamenti altrove. Permarrà una copertura nuvolosa più compatta sui versanti padani.

Venti nella notte moderati settentrionali sul centro-ponente, dai quadranti meridionali a levante (probabili rinforzi fino a forti durante il passaggio della linea perturbata). Successivamente tenderanno a disporsi da sud/sud-ovest con intensità debole o moderata, generale rotazione a nord in serata.

Mare generalmente mosso.

Temperature stazionarie od in leggero aumento nelle zone interne, rialzo più consistente lungo la costa.

Costa: min +6/11°C, max +12/15°C

Interno: min -2/+6°C, max +7/+11°C (fondovalle/collina)

Martedì 6 dicembre 2022

Tra la notte ed il mattino cieli in prevalenza poco nuvolosi, fatta eccezione per qualche addensamento nelle zone interne.

Nel corso del pomeriggio graduale aumento della nuvolosità, ad iniziare da levante.

Venti deboli o moderati da nord sul centro-ponente, deboli meridionali a levante.

Mare in prevalenza poco mosso.

Temperature minime in calo nelle zone interne, stazionarie altrove. Massime su valori stabili ovunque.

Tendenza per mercoledì 7 dicembre 2022

Giornata con cieli poco nuvolosi su tutta la regione, fatta eccezione per qualche locale addensamento verso sera.

Temperature stazionarie.