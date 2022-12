Genova – Elena Bruzzese è la nuova Segretaria Generale FLC Cgil Genova.

Bruzzese è stata eletta al termine del V Congresso Flc Cgil Genova e prende il posto di Andrea Giacobbe. Classe 1978, è mamma di Leonardo un bimbo di 5 anni.

Dopo il diploma di laurea da operatore giuridico d’impresa conseguito nel 2003 con una tesi discussa sui temi della sicurezza e qualità sul lavoro entra in Cgil grazie ad un progetto congiunto Arci/Cgil su sicurezza sociale e del lavoro.

Nel 2005 entra nella sindacato nazionale scuola che nel 2006 diventa Federazione Lavoratori Conoscenza e che riunisce, oltre al mondo della scuola anche quello dell’università e della ricerca.

Dopo una intensa attività, nel 2013 passa alle categorie Flai e Nidil e dal 2014 entra nella Segreteria della Camera del lavoro di Genova dove per diversi anni si occupa delle questioni legate all’immigrazione, alle questioni di genere e ha rapporti con l’associazionismo e il mondo studentesco.

Nel 2022 assume anche l’incarico di Segretaria organizzativa in Filt, incarico che lascia insieme a quello di Segretaria Confederale per dedicarsi completamente alla Flc.